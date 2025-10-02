La astrofísica mexicana Fernanda Clever dio una clase magistral en Carlos Paz

La astrofísica mexicana Fernanda Clever fue recibida por el intendente Esteban Avilés en su visita a Villa Carlos Paz, en la previa de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro y dio una charla magistral en el Salón Rizutto.

La presentación de la especialista despertó el entusiasmo del público local y sirvió de antesala para uno de los eventos culturales más importantes del calendario anual.

En diálogo con EL DIARIO, Clever expresó con emoción: «Desde que conocí Argentina me enamoré de su cultura y de la cercanía de su gente. Pero en los pueblos pequeños, como en Carlos Paz, esa hospitalidad se siente aún más. La ciudad me parece pintoresca y me recordó a muchos de los pueblos que solía visitar en mi infancia en México con mis abuelos».

Durante la jornada, Fernanda brindó una exposición que logró atrapar a grandes y chicos.

«Creo que la parte más linda de ser divulgador es inspirar. Hablar de temas que quizás la gente escuchó de manera superficial, pero sin que nadie se los explicara de forma clara y accesible. Me emocionó mucho ver al público participando con preguntas, porque sentí que la charla estaba cumpliendo su objetivo»; reflexionó.

También valoró especialmente la existencia del Club de Ciencias de Villa Carlos Paz, único en el país en su tipo. «Me parece increíble. No sabía que la ciudad contaba con este espacio pionero, me emocionó descubrirlo. Es todo un reto impulsar la curiosidad científica en los jóvenes, pero contar con un club así demuestra el compromiso de distintas personas e instituciones para sembrar el interés en la ciencia, no solo aquí, sino con la esperanza de que se multiplique en todo el país»; aseguró.