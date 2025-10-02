La Municipalidad lanza plan de regularización de deudas con financiación de hasta 12 cuotas

Desde el 1° de octubre, los vecinos de Villa Carlos Paz podrán acceder a un nuevo Plan de Pagos de Deudas Tributarias con beneficios únicos. Quienes regularicen sus tasas antes del 31 de octubre obtendrán una quita del 90 % sobre los intereses y podrán optar por financiar el pago hasta en 12 cuotas.

El plan comprende diversas tasas municipales, como Inmuebles, Automotor, Obras Privadas, Agua y Cloacas, Industria y Comercio, Cementerio, entre otras, según lo establece la Ordenanza N° 7237.

Los interesados pueden consultar todos los detalles y realizar el trámite de manera online ingresando a la sección "Contribución Municipal" en www.villacarlospaz.gov.ar, donde se aceptan todos los medios de pago.

Con esta medida, el municipio busca facilitar la regularización de las deudas y ofrecer beneficios económicos significativos a los contribuyentes, permitiendo acceder a los descuentos vigentes para el año 2026.