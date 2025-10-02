Llega una experiencia literaria escalofriante: “Cuentos de Terror”

Villa Carlos Paz. En el marco del Ciclo Literateando, Villa Carlos Paz se convertirá en escenario de un encuentro literario único, pensado para quienes disfrutan de la lectura y del suspenso. Bajo el título “Cuentos de Terror: ¿Te animás?”, la propuesta invita a sumergirse en relatos inquietantes y atmósferas misteriosas, ideales para el mes de octubre.

La actividad se desarrollará en dos jornadas especiales: los sábados 11 y 25 de octubre, de 16 a 18 horas, y contará con la coordinación de Valentina López Somoza y Soledad Ruiz y Blanco, referentes del ámbito literario local.

Organizado por Depto Once y el Club de Lectura El Búho, el ciclo busca fomentar la lectura compartida y la creación de espacios culturales donde la literatura de género, en este caso el terror, se convierte en un puente entre los participantes.

La iniciativa está dirigida tanto a lectores experimentados como a quienes se animen a dar sus primeros pasos en el género. Más que un simple encuentro de lectura, se plantea como una experiencia colectiva, donde cada cuento cobra vida en la voz de los participantes y el ambiente invita a dejarse llevar por la imaginación.

Con esta propuesta, Villa Carlos Paz reafirma su compromiso con la promoción cultural y la creación de espacios alternativos para la literatura.

Info importante

En Depto 11 (9 de julio 170). Coordinan: Valentina López Somoza - Soledad Ruiz y Blanco

"Vení a leer, crear y dejarte atrapar por las historias más inquietantes... ¡Anotate! $20mil el Taller completo (modalidad mixta)", señalaron las organizadoras.