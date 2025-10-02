¿Mal estacionado? ya se puede denunciar a autos que bloquean rampas y garajes

Desde esta semana, los vecinos de Córdoba cuentan con una nueva herramienta para denunciar vehículos mal estacionados. A través de la App Ciudadana, ahora es posible reportar autos que obstruyen rampas para personas con discapacidad, garajes particulares o espacios reservados frente a hospitales y centros médicos.

El sistema, impulsado por la Justicia de Faltas, contempla infracciones incluidas en el artículo 121 del Código de Convivencia. Para realizar la denuncia, el usuario debe iniciar sesión en la aplicación con su cuenta de CiDi, habilitar los permisos de ubicación y cámara, ingresar la patente del vehículo y tomar tres fotos de la infracción.

Una vez enviada, la denuncia es procesada por el sistema y puede derivar en la remoción del vehículo infractor. El servicio funciona de lunes a viernes, de 8 a 20, mientras que en casos de urgencia fuera de ese horario los reclamos se canalizan a través de la Guardia de Grúas Municipales, al teléfono 4285600 interno 7204.

La medida busca agilizar los controles y facilitar la participación ciudadana en el ordenamiento del espacio público, reforzando el cumplimiento de normas básicas de convivencia vial.