Más de 2.000 toneladas fueron levantadas de un basural cercano al aeropuerto

La Municipalidad de la ciudad de Córdoba redobla sus esfuerzos en la limpieza y la contención de grandes basurales a cielo abierto en la ciudad de Córdoba, con actividad cada semana en distintos puntos críticos de nuestra geografía.

Uno de los basurales a cielo abierto más extensos es aquel ubicado en calle Spilimbergo y Bv. de los Polacos, en la llamada Rotonda Spilimbergo. Es intervenido todas las semanas con una cargadora de 2m3 con 3 camiones bateas de 25m3.

Esto permite transportar grandes volúmenes de residuos, que son arrojados de manera clandestina en este punto, ubicado en la zona norte de la ciudad, en las cercanías del Aeropuerto Internacional.

Desde el comienzo del año y hasta este día, ya se retiraron un total de 2.160 toneladas, en 263 viajes al predio de enterramiento. Esto significa que en lo que va de 2025 se realizó casi un viaje por día para retirar residuos de este basural.

El trabajo de la Municipalidad de Córdoba, a través de los equipos de trabajo de la Dirección de Higiene Urbana, se extiende durante todo el año para asegurar la manutención de estos espacios y por ende la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad.

La conformación de basurales es nociva por su contaminación del suelo, agua y aire, y por su potencial de transmisión de enfermedades. Ante la presencia de un basural o en el caso de observar arrojo ilegal, es posible comunicarse con el Instituto de Protección Ambiental y Animal al 351 2089570 de 8:00 a 17:00, con la Dirección de Higiene Urbana al 4285600 int. 7601/01/06 de 7:00 a 13:00, o enviar las denuncias al correo electrónico [email protected] o [email protected].