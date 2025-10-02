Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero”

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma del Código Penal que será enviado al Congreso de la Nación. El anuncio se realizó en la puerta del Complejo Penitenciario de Ezeiza junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Necesitamos tolerancia cero y penas más duras”, afirmó Milei durante su discurso, en el que destacó: “La sociedad me pidió terminar con el flagelo de la inseguridad. Dentro de la ley terminamos con los piquetes, fuimos contra el narcotráfico, reequipamos a las fuerzas y bajamos la tasa de homicidios a nivel nacional”.

En esa línea, agregó: “Para que la gente esté de nuevo segura, necesitamos cambiar el sistema de fondos, porque años de garantismo se encargó de atarles las manos a las fuerzas, jueces y fiscales, mientras le daban vía libre a los delincuentes“.

El mandatario insistió en que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio. Y los argentinos van a vivir en una sociedad más segura“. Además, vinculó la aprobación del proyecto con las elecciones del próximo 26 de octubre: “Que se implementen o no, dependen del Congreso de la Nación y de quienes estén sentados en las butacas, tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas. Si aprobamos esta reforma, la seguridad va a cambiar en serio”.

Qué dice el proyecto del nuevo Código Penal

La iniciativa promueve un marco de tolerancia cero frente al delito. Plantea el endurecimiento de penas, la supresión de beneficios para condenados y la implementación obligatoria del sistema acusatorio para agilizar los procesos judiciales.

Entre las modificaciones más relevantes se destacan:

Homicidio simple: de 8-25 años a 10-30 años de prisión.

Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.

Abuso de armas: disparar sin herir puede alcanzar hasta 6 años.

Omisión de auxilio: de multa a 1-6 años de prisión, agravada hasta 8 años en víctimas menores o mayores.

Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes desde 4 años.

Hurto: mínimo de 1 año y máximo de 3 años.

Robo simple con fuerza: de 1 mes-6 años a 3-8 años; con violencia hasta 10 años.

Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años y multa.

Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años y hasta 12 años en su forma agravada.

Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años; si es contra funcionarios o fuerzas, hasta 9 años.

Responsabilidad penal de menores

El proyecto también establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El texto argumenta que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que la legislación vigente facilita su captación por grupos delictivos.

Finalmente, la reforma prevé que el sistema acusatorio reemplace al modelo inquisitivo tradicional. Este cambio otorga al fiscal la tarea de investigar y acusar, al imputado la defensa plena y al juez la función de actuar como árbitro, con el objetivo de transparentar y acelerar los procesos judiciales.