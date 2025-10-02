Nuevas reglas para el Colegio Médico Veterinario: qué cambiará en la profesión

La Legislatura de Córdoba avanzó en la actualización de la normativa que regula al Colegio Médico Veterinario de la Provincia, con un dictamen favorable emitido por la Comisión conjunta de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, y Agricultura y Ganadería. El proyecto, impulsado por los legisladores Mariano Ceballos Recalde y Nadia Fernández, será girado a Legislación General para su tratamiento definitivo.

El objetivo es reemplazar la actual Ley Nº 6515, sancionada hace más de treinta años durante un gobierno de facto, que hoy presenta vacíos legales y rigideces que dificultan la gestión institucional. La presidenta del Colegio, Natalia Elstner, destacó: “Estamos dando pasos que jerarquizan a nuestra profesión, y agradezco este espacio en la Legislatura para debatir estas cuestiones”.

Estos son los cambios principales que traerá la reforma

Matrícula de especialista: Se creará un régimen para que los veterinarios con formación avanzada en determinadas áreas puedan obtener una acreditación profesional especial.

Mandatos más largos: Los órganos electivos del Colegio pasarán a durar tres años en lugar de dos, con renovación total al final de cada período.

Reforma disciplinaria: Se establecen plazos claros para sumarios y denuncias, requisitos de admisibilidad y mayor garantía del derecho de defensa.

Modernización institucional: Se eliminan desactualizaciones de la ley vigente y se fortalecen los mecanismos de gestión y transparencia.

La reunión contó con la participación de referentes de la profesión, entre ellos Ariel Corvalán, vicepresidente del Colegio, y los veterinarios Marcelo Bruno, María Pía Lozada, Federico Layun y Marcelo Calle, expresidente del Colegio Médico Veterinario.

Con esta iniciativa, la Legislatura busca dar respuesta a una demanda histórica del sector y jerarquizar la profesión veterinaria en Córdoba, adaptándola a los desafíos de la ciencia y la tecnología actuales.