Octubre Rosa: Carlos Paz realiza mamografías gratuitas

Con el lema “Conmemoramos la fuerza, la esperanza y la prevención”, el Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz puso en marcha la campaña “Octubre Rosa”, destinada a concientizar sobre la importancia de un diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Durante todo el mes, el Hospital Municipal Gumersindo Sayago realizará controles y mamografías gratuitas para personas mayores de 40 años residentes en la ciudad. Los turnos se otorgarán por orden de llegada según el siguiente cronograma:

Lunes: 14 a 18 horas

Martes: 8:30 a 14:30 horas

Miércoles: 14 a 18 horas

Jueves: 14 a 18 horas

Viernes: 9 a 12:30 horas

El municipio invita a toda la comunidad a sumarse a la campaña, recordando que un diagnóstico temprano puede salvar vidas y reforzando hábitos de cuidado y prevención.