¿Quiénes cobran los vouchers educativos en octubre?

El gobierno nacional mantiene vigente la entrega de los vouchers educativos en octubre y se conoció quiénes se verán beneficiados. Se entrega una ayuda económica a miles de ciudadanos para afrontar el pago de cuotas escolares y se cubre hasta el 50% de algunas de las erogaciones que deben afrontar las familias.

Para consultar si podrás cobrar el beneficio, se recomienda ingresar a Mi ANSES, con CUIL y clave de la Seguridad Socia y consultar en la sección «Mis Cobros» y otra forma es hacerlo a través de Mi Argentina, con usuario y contraseña, en la opción «Estado de tu solicitud».

El beneficio está destinado a estudiantes de hasta 18 años que asistan a instituciones privadas con al menos un 75% de subsidio estatal. Además, se deben cumplir otros requisitos: el grupo familiar no puede superar los 7 salarios mínimos; el alumno debe tener condición de regular al momento de la inscripción y el adulto responsable debe estar registrado en la aplicación Mi Argentina.