Senado: rechazaron los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan

La Cámara de Senadores rechazó este jueves los vetos del presidente Javier Milei a las leyes que garantizan recursos para las universidades públicas y la continuidad de la emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como principal emblema. La decisión supuso un nuevo traspié legislativo para el oficialismo en el Congreso.

La votación se dio en un clima de alta tensión política, reflejo de lo ocurrido en Diputados semanas atrás, cuando la Cámara baja ya había desestimado los vetos presidenciales con una mayoría contundente. Aquella sesión del 17 de septiembre dejó señales claras: 174 votos respaldaron el financiamiento universitario y 181 la ley vinculada al Garrahan, anticipando lo que ahora ratificó el Senado.

La oposición volvió a hacer valer su mayoría en la Cámara alta y selló el futuro de ambos proyectos, que ahora esperan la promulgación del Ejecutivo, pese a que el Gobierno sostiene que estas medidas afectan el equilibrio fiscal.

El episodio se inscribe en la disputa política que atraviesa al oficialismo y a los bloques opositores en plena recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. Con este resultado, la tensión entre La Libertad Avanza y el Congreso suma un nuevo capítulo que pone en el centro del debate el financiamiento de la educación pública y la salud infantil.