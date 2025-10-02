Valle Hermoso entregó kits escolares a alumnos que participaron en el Festival del Mate

En Valle Hermoso, alumnos de 4° grado “B” de la Escuela Capitán Juan de Zevallos recibieron kits escolares como reconocimiento por su participación en concursos de pintura y escultura organizados durante el Festival del Mate y los Sabores Serranos.

La iniciativa estuvo a cargo de las áreas de Turismo y Desarrollo Social de la Municipalidad, que destacaron el entusiasmo de los chicos en las actividades culturales. La entrega se realizó en el establecimiento educativo, con el objetivo de fortalecer el vínculo de los estudiantes con las tradiciones serranas.

Los concursos, que se desarrollaron en el marco del festival, convocaron a niños y niñas de la localidad, quienes a través de distintas expresiones artísticas aportaron su mirada creativa sobre la cultura de las sierras.