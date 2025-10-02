Ya está disponible la vacuna contra el dengue en Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaría de Salud Pública, informa a la comunidad que ya se encuentra disponible la vacuna contra el Dengue en el Vacunatorio del Hospital Municipal Gumersindo Sayago.



La campaña está destinada a:

* Adolescentes de 15 a 17 años inclusive, con asistencia en forma voluntaria, independientemente si han padecido o no Dengue.

* Personal de salud y fuerzas de seguridad (policía) con notificación de CIDI.

* Personas de 4 a 59 años que hayan estado internadas por lo menos 24 hs por Dengue y cuenten con la notificación registrada en CIDI.

La vacunación se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Para acceder a la aplicación, se solicita concurrir con DNI.

De esta manera, el municipio refuerza su compromiso con la prevención y el cuidado de la salud pública, acercando a vecinos y vecinas una herramienta fundamental para reducir riesgos frente a esta enfermedad.