Carlos Jamil Reyes presenta su primer libro en la Feria del Libro de Villa Carlos Paz

A sus 28 años, Carlos Jamil Reyes se prepara para presentar su primer libro, «Los pensamientos de Leonardo», en la próxima Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz. La obra, que surgió durante un período de vacaciones y ocio, combina la reflexión personal con la ficción, ofreciendo a los lectores un espacio de introspección y crecimiento.

«Terminé el libro a finales de enero del año pasado. Comencé a escribirlo, aprovechando unas vacaciones en el trabajo, con música clásica de fondo y un ambiente relajado que me ayudó a concentrarme»; explicó Reyes.

El joven autor cuenta que el título del libro surgió casi al final del proceso creativo, tras organizar la estructura y los capítulos de la novela. «Es una novela de entendimiento, desarrollo y crecimiento personal. Invita al lector a identificarse con el personaje y a reflexionar sobre su propia vida»; comentó.

«Los pensamientos de Leonardo» narra la vida del protagonista a través de tres etapas: infancia, adolescencia y adultez, mostrando su evolución personal y su proceso de autoconocimiento. Aunque la obra se basa en la ficción, Reyes reconoce que incorpora algunos aspectos propios, especialmente en la evolución del pensamiento y las emociones del personaje. «El mensaje tiene que ver con la autosuperación, el buscarse a uno mismo y tomarse un tiempo para reflexionar»; señaló.

Reyes también destacó la importancia de la presentación del libro en Villa Carlos Paz: «Es muy emocionante enterarme de que la Municipalidad en conjunto con el Concejo de Representante y a través de la Biblioteca del Autor Local iba a publicar mi libro. Nunca lo esperé, y ahora poder presentarlo en la Feria del Libro es un honor. Ver el ejemplar físico por primera vez será muy diferente a leerlo en la computadora»; confesó el autor.

El prólogo de la obra fue escrito por Ximena Ceballos, terapeuta y amiga cercana de Reyes, quien acompañó y conoció al autor desde sus primeras experiencias de introspección y desarrollo personal.

Respecto a su vocación por la escritura, Reyes recuerda que su gusto por las letras comenzó en la infancia: «En cuarto grado gané un concurso de cuentos y mi trabajo fue publicado en un libro que recopilaba cuentos de varios colegios de Buenos Aires. Desde siempre me gustó escribir y este es un espacio que invita a estar con uno mismo y a conectar con la literatura y el arte».

Para los jóvenes que sueñan con publicar, el autor deja un consejo: «Que se animen, que conozcan los espacios culturales de la ciudad y que aprovechen las oportunidades. El arte se puede explorar de muchas maneras y lo importante es impulsarse y animarse a expresarlo».

La Feria del Libro Internacional, que celebra este año su segunda edición en Villa Carlos Paz, se perfila como un espacio para acercar la literatura a la comunidad y fomentar la lectura, ofreciendo a autores emergentes como Reyes la oportunidad de compartir su trabajo con el público local y visitante.