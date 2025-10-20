Carlos Paz: Marcharán para pedir justicia por Diego Pérez

Familiares y amigos de Diego Pérez, el joven de 25 años que falleció en un accidente automovilístico en Villa Carlos Paz el pasado 18 de octubre, convocaron a una marcha pacífica hasta la sede policial de la Departamental Punilla este miércoles 22 de octubre a las 17 hs, para exigir justicia.

“Lo que sucedió no es justo, y hoy toda una comunidad llora por Diego. No podemos permanecer en silencio ante tanto dolor e injusticia. Punto de encuentro: Plaza del Avión (17:00 hs). Desde allí partiremos juntos hasta la dependencia policial, en una marcha pacífica y con respeto, pero con la firmeza de nuestro pedido: Justicia por Diego”, señala la publicación.

“Invitamos a todas las familias de víctimas que han atravesado situaciones similares a sumarse, a levantar la voz y a acompañarnos en este reclamo colectivo. Llevá tu pancarta, tu mensaje de apoyo y tus ganas de transformar el dolor en justicia. Porque Diego merece justicia. Porque nadie más debería pasar por lo mismo”, finaliza el comunicado.

Un choque fatal

Pérez tenía 25 años y residía en Barrio Colinas de Villa Carlos Paz. Su vehículo, un Volkswagen Gol gris, fue impactado de costado por otro automóvil cuando intentaba girar hacia la avenida Vélez Sársfield. Pese a recibir atención inmediata y ser trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, falleció poco después de su ingreso.

Su historia había conmovido a la ciudad en septiembre de 2023, cuando protagonizó un violento accidente en moto en la calle Esparta, del barrio Sol y Lago a pocas cuadras del accidente de fatal del 18 de octubre pasado. En aquel momento, chocó contra un contenedor y sufrió traumatismos de cráneo y tórax, siendo derivado al Hospital Privado de Córdoba con pronóstico reservado.

Contra todo pronóstico, logró recuperarse tras varios días en terapia intensiva. Su familia y amigos consideraron aquel hecho como un verdadero milagro, luego de haber recibido el alta médica y poder volver a su casa.

Dos años después, la historia volvió a estremecer a Villa Carlos Paz: el mismo joven que había sobrevivido a un grave siniestro vial, perdió la vida en uno de los cruces más transitados de la ciudad.