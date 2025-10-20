El Conicet Córdoba despidió con profundo pesar al Dr. Alejandro Fracaroli

El Conicet Córdoba expresó su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Alejandro Fracaroli, Doctor y Licenciado en Ciencias Químicas e Investigador Adjunto del organismo, reconocido por su trabajo en el desarrollo de nuevos materiales dentro del área de Química de los Materiales.

El científico cordobés falleció recientemente en un accidente ocurrido en Karlsruhe, Alemania, donde se encontraba cumpliendo tareas académicas y de investigación relacionadas con su especialidad.

“Desde Conicet Córdoba expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Alejandro Fracaroli. Acompañamos con afecto a su familia, colegas y amistades en este doloroso momento, y despedimos con respeto y reconocimiento a un científico apasionado por el conocimiento y comprometido con el avance de la ciencia”, expresó el comunicado oficial del organismo.