El nivel del San Roque volvió a bajar. ¿Cuántos metros lo separan del vertedero?

El dique San Roque volvió a registrar una baja en su nivel y se mantiene a 2,78 metros por debajo del vertedero, de acuerdo con el último informe emitido por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).

El embalse, considerado uno de los más emblemáticos de Córdoba, marca hoy 32,52 metros de altura, mientras que su vertedero se encuentra a 35,30 metros.

El descenso del San Roque se suma a la tendencia observada en otros diques de la provincia, cuyos niveles se encuentran por debajo de los valores promedio para esta época del año.

Según el relevamiento provincial, el dique La Viña, en el departamento San Alberto, registra 92,90 metros, mientras que su vertedero está en 100,50 metros. En tanto, el dique Cruz del Eje se encuentra en 35,42 metros, frente a un vertedero de 37,20 metros.

El dique Los Molinos mide actualmente 49,75 metros, con un vertedero ubicado en 53,00 metros, y el Embalse Río Tercero se mantiene en 43,31 metros, frente a un vertedero de 46,50 metros.

En el corredor serrano, el dique La Quebrada muestra una altura de 33,91 metros sobre un vertedero de 34,00 metros, mientras que el dique Pichanas alcanza 38,14 metros (su vertedero está en 44,00). Por su parte, el dique El Cajón, en Capilla del Monte, marca 24,75 metros, con un vertedero de 30,20 metros.

Desde la APRHI informaron que los valores actuales se encuentran dentro de los parámetros esperados para esta época del año y recordaron la importancia de mantener un uso responsable del agua mientras se aguarda la recuperación natural de los niveles.