El pronóstico anticipa calor y lluvias en el Valle de Punilla

El tramo final del mes de octubre llega con una importante amplitud térmica y jornadas que oscilarán entre el calor y las lluvias en las sierras de Córdoba. Los especialistas anticipan que desde este lunes 20, los registros irán incrementándose hasta el fin de semana y no descartan que puedan registrarse tormentas intensas en las zonas serranas.

Se estima que las precipitaciones más intensas llegarían entre el miércoles 22 y el jueves 23 y en algunos sectores, podrían dejar hasta 150 milímetros en cuestión de horas.

Se anuncian días calurosos con temperaturas que treparían hasta los 33 grados en algunas localidades cordobesas.

Para el día de hoy, se espera una máxima de 28 grados que llegaría a 32 grados durante el martes 21. En tanto, para el miércoles se anuncia una máxima prevista en 29 grados que continuará durante el jueves.

La semana se cierra el viernes 24 con un mínima probable de 16 grados y una máxima de 25 grados.