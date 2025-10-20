En Punilla, bomberos y la Defensoría del Pueblo reflexionaron sobre igualdad y derechos

En la Comuna de San Roque, en el Valle de Punilla, se llevó a cabo la Primera Jornada Provincial de Género, organizada por la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba con la adhesión de la Legislatura Provincial.

La Defensoría del Pueblo de Córdoba participó del encuentro a través de su área de Género, con una charla-taller encabezada por Yohana Artíco Fenoglio, destinada a reflexionar sobre la desigualdad de género como punto de partida para incorporar una mirada equitativa en las instituciones.

Durante la jornada, se debatió sobre brechas de género, buenas prácticas institucionales y estrategias para aplicar la perspectiva de género en los espacios de trabajo, con el objetivo de fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto y la igualdad.

Desde la Defensoría destacaron que “construir igualdad también es respetar derechos”, valorando el compromiso de las 12 regionales de la Federación de Bomberos que participaron en esta capacitación.