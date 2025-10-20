Estados Unidos y Argentina firmaron el swap por US$ 20.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la firma del acuerdo de swap con los Estados Unidos por un total de US$ 20.000 millones, convenio que se destrabó a seis días de las elecciones legislativas con la premisa de reforzar reservas y estabilizar el mercado cambiario.

«El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible»; informó el BCRA.

Asimismo, el convenio define los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de intercambio de monedas, una herramienta que amplía el margen de acción del Banco Central frente a eventuales presiones cambiarias. «Estas operaciones permitirán al BCRA fortalecer la liquidez de sus reservas internacionales y ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible»; expresaron desde el gobierno de Javier Milei.

El acuerdo se alcanzó tras el encuentro que el presidente argentino mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca.