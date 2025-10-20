A seis días de las elecciones legislativas

Estados Unidos y Argentina firmaron el swap por US$ 20.000 millones

El acuerdo busca reforzar las reservas el Banco Central y estabilizar el mercado cambiario.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
lunes, 20 de octubre de 2025 · 10:55

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la firma del acuerdo de swap con los Estados Unidos por un total de US$ 20.000 millones, convenio que se destrabó a seis días de las elecciones legislativas con la premisa de reforzar reservas y estabilizar el mercado cambiario.

«El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible»; informó el BCRA.

Asimismo, el convenio define los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de intercambio de monedas, una herramienta que amplía el margen de acción del Banco Central frente a eventuales presiones cambiarias. «Estas operaciones permitirán al BCRA fortalecer la liquidez de sus reservas internacionales y ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible»; expresaron desde el gobierno de Javier Milei.

El acuerdo se alcanzó tras el encuentro que el presidente argentino mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca.

Más de
Estados Unidos swap Argentina dolares

Comentarios