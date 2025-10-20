Guía práctica para pagar en criptomonedas en la Argentina

En los últimos años, las criptomonedas han dejado de ser un concepto exclusivo para entusiastas tecnológicos para convertirse en una opción cada vez más común para realizar pagos en Argentina. La hiperinflación, la devaluación del peso y el cepo cambiario que hubo hasta hace poco ha llevado a muchos argentinos a buscar alternativas para resguardar su dinero y simplificar sus transacciones. Y entre las opciones más aceptadas están las monedas digitales, en particular el Bitcoin, las cuales son vistas como una buena herramienta para pagar bienes y servicios, tanto a nivel local como internacional.

Así que, si estás pensando en comenzar a pagar en criptomonedas, primero necesitas conocer los pasos que tienes que dar, el valor Bitcoin a dólar, las consideraciones legales y las plataformas en las que puedes hacerlo de una manera segura y efectiva. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto, así como los mejores métodos para evitar contratiempos.

Razones para pagar en criptomonedas

Para nadie es un secreto que, desde hace mucho tiempo nuestro país enfrenta una serie de desafíos económicos, entre los que destacan la hiperinflación y una economía en constante ajuste. Esto ha llevado a que muchos busquen alternativas para preservar el valor de su dinero y poder realizar transacciones internacionales. Por lo que, las criptomonedas ofrecen varias ventajas al respecto:

Protección contra la inflación: debido a su escasez y a su diseño descentralizado, este tipo de activos mantiene su valor mejor que la moneda local en entornos inflacionarios.

debido a su escasez y a su diseño descentralizado, este tipo de activos mantiene su valor mejor que la moneda local en entornos inflacionarios. Facilidad para pagos internacionales: las cripto permiten transferir dinero muy rápidamente sin necesidad de intermediarios.

las cripto permiten transferir dinero muy rápidamente sin necesidad de intermediarios. Accesibilidad: solo necesitas tu teléfono inteligente y tener acceso a internet para comenzar a operar.

solo necesitas tu teléfono inteligente y tener acceso a internet para comenzar a operar. Menores costos y tiempos: las transacciones en monedas digitales son más rápidas y económicas que aquellas hechas a través de los métodos tradicionales.

Todo esto hace que pagar con ellas sea cada vez más común en Argentina, y que tanto los consumidores como los comerciantes lo prefieran.

Cómo pagar en criptomonedas

1. Crea una billetera digital

El primer paso para pagar en criptomonedas es contar con una billetera digital o wallet, que puede ser una aplicación en tu teléfono o un software en tu computadora. Estas son herramientas que te permiten almacenar, enviar y recibir criptomonedas de manera segura.

Eso sí, es muy importante que te asegures de utilizar billeteras confiables y con buena reputación. También procura elegir aquellas que permitan almacenar varios tipos de tokens digitales. Y no olvides activar la autenticación en dos pasos para tu mayor seguridad.

2. Compra criptomonedas

Una vez que tengas tu billetera, debes adquirir los Bitcoins o cualquier otra criptomoneda con la que quieras pagar. En Argentina, existen varias plataformas de intercambio (exchanges) que posibilitan la compra y venta de estas en pesos argentinos (ARS) y en otras monedas.

Además, la mayoría de ellas permiten comprar criptomonedas usando métodos de pago locales, como las transferencias bancarias, MercadoPago o efectivo en puntos de recarga.

3. Cambia a la criptomoneda deseada

Dependiendo del comercio o la plataforma en la que quieras pagar, quizá necesites convertir tus fondos a la criptomoneda aceptada. El Bitcoin suele ser la más popular, pero también puedes utilizar otras como Ethereum y USDT (Tether), entre otras.

4. Encuentra comercios que acepten las criptomonedas

El siguiente paso es localizar aquellos negocios o plataformas que acepten pagos en criptomonedas. En la actualidad, existen muchas tiendas, restaurantes, servicios digitales y plataformas online que aceptan pagos en criptos.

De hecho, cada vez es más fácil pagar con estas a través de:

Compra directa en comercios físicos mediante el uso de códigos QR o direcciones de billetera.

en comercios físicos mediante el uso de códigos QR o direcciones de billetera. Plataformas de pago que permiten cancelar con criptomonedas en línea.

que permiten cancelar con criptomonedas en línea. Tarjetas de débito en criptomonedas, que funcionan como una tarjeta prepagada vinculada a tu billetera y que puedes usar en cualquier comercio que las acepte.

5. Realiza el pago

El proceso generalmente consiste en:

Escanear un código QR proporcionado por el comercio o ingresar la dirección de la billetera.

Confirmar la cantidad de criptomonedas que vas a enviar.

Completar la transacción y esperar la confirmación en la red.

Es importante que siempre verifiques que el intercambio haya sido confirmado antes de cerrar la operación para evitar posibles inconvenientes.

Consideraciones legales y fiscales

Hay algo que es muy básico y que debes conocer antes de comenzar a pagar en criptomonedas, y es el marco regulatorio que existe en Argentina. Resulta que, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las criptomonedas son consideradas activos digitales; por lo tanto, este tipo de transacciones tienen implicaciones fiscales.

En consecuencia:

Debes declarar las ganancias: si obtienes beneficios por la compraventa de criptomonedas, debes declararlos en tu declaración de impuestos.

si obtienes beneficios por la compraventa de criptomonedas, debes declararlos en tu declaración de impuestos. Impuestos: en ciertos casos, las operaciones están sujetas al impuesto a las ganancias y al impuesto al valor agregado (IVA).

en ciertos casos, las operaciones están sujetas al impuesto a las ganancias y al impuesto al valor agregado (IVA). Legalidad: aunque no están prohibidas, es recomendable realizar operaciones con criptos solo a través de las plataformas autorizadas y mantener un registro detallado de las mismas.

Lo más aconsejable es que consultes con un profesional en derecho tributario, que te ayude a cumplir con todas las obligaciones legales a las que hubiera lugar.

Peligros y recomendaciones para pagar en criptomonedas

Pagar en criptomonedas puede ser conveniente, pero también implica ciertos riesgos:

Volatilidad: el valor de estas puede cambiar muy rápidamente, afectando el valor de tus pagos.

el valor de estas puede cambiar muy rápidamente, afectando el valor de tus pagos. Seguridad: es vital que protejas tus claves y hagas uso de plataformas confiables para evitar robos o fraudes.

es vital que protejas tus claves y hagas uso de plataformas confiables para evitar robos o fraudes. Fraudes y estafas: desconfía de las ofertas que parecen demasiado buenas o de las plataformas no verificadas.

desconfía de las ofertas que parecen demasiado buenas o de las plataformas no verificadas. Regulaciones cambiantes: las leyes pueden modificarse, lo que afectaría la forma en que puedes usar o pagar con criptomonedas.

Recomendaciones

Mantén tus fondos en billeteras seguras y actualizadas.

Verifica siempre la dirección del comercio antes de enviar un pago.

Jamás compartas tus claves.

Infórmate bien sobre las leyes vigentes.

Definitivamente, en Argentina el uso de criptomonedas está en plena expansión y se espera que siga creciendo a medida que más comercios y consumidores adopten esta tecnología. La propensión hacia la digitalización de los pagos, la búsqueda de alternativas para preservar el valor de los activos y la innovación en plataformas de pago hacen prever un escenario en el que las estas jugarán un papel cada vez más importante en la economía local.

Además, la aparición de nuevas soluciones, como las stablecoins (criptomonedas con valor estable, como USDT), facilitará aún más el uso para pagos cotidianos, evitando la volatilidad que caracteriza al Bitcoin y otras criptomonedas.