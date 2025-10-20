Tristeza por la muerte de un querido vecino carlospacense

Luto en Carlos Paz
Tristeza por la muerte de un querido vecino carlospacenseIntegró el primer contingente de jóvenes locales que hizo experiencia en Lloret del Mar.
Un profundo dolor causó en la ciudad de Carlos Paz la noticia del fallecimiento de Roberto Enrique Peláez, un querido vecino perteneciente a una familia tradicional y pionera. Era hermano de la recordada concejal Analía Peláez (UCR), supo destacarse como jugador de rugby en la década del setenta y vivió durante varios años en Espalña.
En la imagen que acompaña esta nota, aparece junto a Rudy Trossero, Palito Ortega, la famiIia Boggio y Reynoso, quienes se encontraban haciendo su primera experiencia en las playas catalanas. Algo que marcaría una tradición continuada durante las décadas siguientes: la vinculación entre Lloret del Mar y Villa Carlos Paz.