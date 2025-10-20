Un apagón global afectó plataformas de bancos, billeteras virtuales y apps

Un apagón global en los servidores de Amazon provocó una falla tecnológica que afectó a Mercado Pago, Naranja X y otras billeteras virtuales, aplicaciones y plataformas digitales. Los problemas se registraron durante varias horas durante este lunes 20 de octubre y muchos usuarios reportaron inconvenientes para acceder a sus cuentas y realizar pagos.

La caída comenzó durante la madrugada del lunes y se concentró en los servidores de la región de Virginia del Norte (Estados Unidos). «Detectamos índices elevados de error en las solicitudes enviadas a bases de datos utilizadas por aplicaciones y juegos en línea»; informó Amazon en un comunicado oficial.

Entre las empresas afectadas se encontraron Fortnite: Battle Royale, Snapchat, Canva, ChatGPT, Alexa, Coinbase y Perplexity, mientras que en Argentina los inconvenientes se concentraron en Mercado Pago, Naranja X, Ualá, Personal Pay y Banco Galicia.