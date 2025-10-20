Una por una: Estas son las obras que le cambiarán la cara a Villa Carlos Paz

Tal como se anunció el viernes pasado durante la visita del gobernador Martín Llaryora, durante los próximos meses se encararán una serie de obras que cambiarán la fisionomía del centro y la zona sur de Villa Carlos Paz.

Donde hoy se encuentra la sede de Inspectoría General (correspondiente al área de Seguridad Urbana), en la intersección de calle Cassaffousth y Avenida Sabattini, sobre la costanera del lago San Roque, se construirá el edificio de la Universidad Provincial de Córdoba y se trasladará la base hacia una nueva locación.

Por su parte, se definió la ubicación donde se levantará el Hospital Regional. El nuevo centro de salud se desarrollará sobre una superficie cubierta de 7.100 metros cuadrados, proyectada bajo un criterio de eficiencia, accesibilidad y sustentabilidad sobre avenida Perón y a pocas cuadras del Hospital Sayago. Su diseño contempla circuitos de circulación independientes para pacientes, personal médico y emergencias, con un enfoque que prioriza la fluidez operativa y la seguridad.

Asimismo, el corralón municipal (ubicado actualmente a pocas cuadras del nuevo centro de salud) será removido en los primeros días de diciembre hacia la zona oeste de la ciudad.