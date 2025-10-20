Villa Carlos Paz reafirmó su liderazgo como capital del vecinalismo

Villa Carlos Paz reafirmó su liderazgo en materia de participación ciudadana al convertirse en sede del 30° Congreso Nacional y 21° Internacional de Entidades Vecinales, un evento que reunió a más de 250 vecinalistas de distintas provincias.

Durante tres jornadas, en el Hotel y Espacio Mónaco, se compartieron experiencias, debates y aprendizajes sobre gestión comunitaria y desarrollo territorial, en un clima de diálogo y cooperación.

El encuentro permitió fortalecer el rol del vecinalismo dentro de la vida democrática e institucional, destacando su aporte como motor del trabajo social y la construcción colectiva de ciudad. Además, los participantes disfrutaron de una cena show, sorteos y momentos de camaradería que marcaron un cierre festivo del congreso.

Desde el municipio, se destacó el compromiso permanente con el fortalecimiento del vecinalismo, considerado un pilar fundamental en la gestión participativa y la planificación del desarrollo local.