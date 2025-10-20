Wanda Nara fue denunciada por usurpación de marca

Wanda Nara otra vez en el "ojo de la tormenta". Esta vez, la conductora de Masterchef Celebrity fue denunciada ante la justicia provincial por usurpación de marca. Un empresario asegura ser el verdadero titular de los registros de “Wanda Cosmetics” y “W Cosmetics”, las líneas de productos de belleza que la mediática lanzó en diciembre de 2021.

El denunciante, Ramiro Rubio, dio una entrevista para Infama en la que contó su versión de los hechos. “Esto comenzó en 2016, cuando decidí emprender este proyecto con mi ex, que también se llamaba Wanda. En 2021 lo presenté formalmente en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) y en 2023 me lo otorgaron”, contó Ramiro Rubio.

"Está haciendo una violación hacia mi marca por la similitud. Tuvimos varias mediaciones, pero no se presentaron. La única vez que alguien lo hizo fue su abogada, Ana Rosenfeld”, contó el denunciante, en el programa de Marcela Tauro, por América.

"Nos encontramos con que su fama opacó totalmente la nuestra. Todos los clientes terminan en sus páginas. Ella usa el mismo nombre y eso nos perjudica muchísimo”.

¿LA POSIBLE SOLUCIÓN AL CONFLICTO LEGAL?

“Queremos que se comunique con nuestros abogados y encontremos una solución. Puede ser el cese inmediato del uso de la marca o una compensación por los daños y perjuicios causados... Hay que ir a juicio. Esto no es un capricho. Estamos hablando de una marca internacional que ahora usa una persona millonaria. No es lo mismo que alguien del barrio tenga una marca a que lo haga alguien con tanto poder. El número que tenemos en mente es USD 350.000”, adelantó el denunciante.

Por su parte, la doctora Rosenfeld, al ser consultada por el tema, dijo. “Estamos frente a un intento de usurpación por parte de este señor. Utiliza la misma tipografía, las mismas bolsas, todo lo que Wanda ya venía empleando comercialmente. Hay mucha gente que registra nombres de personajes famosos para después sacar provecho. No hablo solo de este caso: es algo que ocurre seguido”.