Avilés destacó el deporte como parte de la identidad carlospacense

El intendente Esteban Avilés destacó la puesta en marcha de la escuela de deportes de aventura de Villa Carlos Paz. Se trata de una propuesta que estará dirigida a vecinos y turistas y ofrecerá la posibilidad de practicar disciplinas como senderismo, mountain bike, trekking, Newcom, canotaje y trail running, entre muchas otras.

El mandatario participó del lanzamiento del programa en el Estadio Arena y dijo: «Es un día especial, hoy Carlos Paz reivindica la convivencia del turista con el vecino en esta ciudad única, hermosa y con un paisaje maravilloso que invita a disfrutar de la naturaleza. Tenemos un grupo de profesionales muy conocidos a nivel local y de profes que van a dar una oferta de senderismo y trekking entre otras actividades deportivas».

«Somos el único destino a nivel nacional con este enfoque y con alternativas gratuitas para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Estamos dando un cambio cultural, incorporando lo recreativo y la competencia. Los sectores privados van a tener la oportunidad de invitar a los turistas a una ciudad organizada con un montón de profesionales en deportes»; recalcó.

Es importante destacar, que el equipo estará compuesto por la deportista Magui Nieto y los profesores Francisco Quinteros (profesor de Educación Física, entrenador de básquet y musculación, Franco Avecilla (quien se desempeña en el área de Acción Social, está encargado de Newcon y es coordinador del vóley diverso y el taller de senderismo para adultos mayores), Nora Nakayama (profesora de Educación Física que se desempeña con los talleres de gimnasia en inclusión) y Ana Paula Brouwer de Koning.