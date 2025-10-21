Carlos Paz: Denunció a su exnovio y vive un calvario

Una joven de 19 años, que reside en el barrio Villa del Río de Villa Carlos Paz, teme por su vida tras haber denunciado a su exnovio por hostigamiento y amenazas y pide desesperadamente que la justicia actúe.

La joven de identidad reservada por estas horas se encuentra refugiada en la casa de su madre, luego de que este lunes por la noche el denunciado de 20 años rompiera la restricción e ingresara a su hogar junto a otra persona, destrozara todas sus pertenencias y la golpeara, bajo amenazas de muerte.

"Nos conocemos desde chicos, siempre estuvimos con varias vueltas y cortábamos porque él era una persona tóxica. Vivo sola, me mudé para independizarme. Ayer me mandaba mensajes, insultándome; me llamó más de 30 veces de números que no tengo registrados". aseguró la joven.

"Este lunes yo estaba con una pareja de amigos, cuando se van, él viene a la puerta de mi casa y me empieza a gritar desde la vereda, llamo a la policía y activo el botón antipánico. Se escapa antes de que llegue la policía, cuando la policía se va, él aparece otra vez con otra persona. Me rompieron platos, vasos, me robaron, pegaron. Me decía que si no me mataba él, me mataba alguien de su gente. Esta mañana fui a denunciar y estuve declarando, no sé qué más hacer. Está dando vueltas buscándome, no sabía si hacerlo público, si me perjudica, si se puede poner peor.

"La primera denuncia la hice hace dos semanas, anoche llegó al límite, si no tengo dónde ir, me mata. Está dando vueltas por todos lados, le escribió a mis amigas este martes a la noche, para decirles que nos van a buscar, matar y dejar tiradas por ahí".