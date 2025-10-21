Cosquín recibe a motociclistas de todo el país por los 50 años de la Goldwing

La ciudad de Cosquín se prepara para recibir este sábado 25 de octubre el 8° Encuentro Internacional Goldwing – 50° Aniversario, una cita imperdible para los amantes de las motos y el turismo sobre dos ruedas.

El evento tendrá lugar desde las 18 horas en la Plaza San Martín, donde se podrán apreciar más de 40 motocicletas Goldwing llegadas desde diferentes provincias argentinas e incluso de otros países.

Los asistentes podrán recorrer la exposición, tomarse fotos y disfrutar de una tarde a pura pasión motera, en el marco de una celebración que combina historia, diseño y camaradería.

Organizado con el acompañamiento de Cosquín Turismo, el encuentro busca fortalecer el vínculo entre los viajeros, la ciudad y la comunidad local, reafirmando el espíritu aventurero que caracteriza a los usuarios de estas emblemáticas máquinas.