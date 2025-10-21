anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este martes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 21 de octubre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
ANSES: quiénes cobran este martes 21 de octubre de 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 9, recibirán su pago correspondiente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Las personas con documentos terminados en 9 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.
Asignación por Embarazo
Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 7, podrán disponer del pago asignado.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Octubre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.
Octubre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
Prestación por Desempleo Plan 2
El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de octubre, las terminaciones 0 y 1 podrán obtener este importe.