¿Dónde se vota?: Se conoció el padrón para las elecciones legislativas

Se conoció el padrón electoral para las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. El listado completo de electores y toda la información sobre el lugar donde podrás votar ya se encuentra a disposición de los electores de la Provincia de Córdoba.

En estos comicios, se elegirán a quienes ocuparán las bancas en el Congreso de la Nación.

Según informaron desde la Cámara Nacional Electoral, se podrá consultar el lugar de votación, la mesa asignada e incluso el número de orden de manera online a través del sitio oficial www.padron.gob.ar.

Los interesados deben ingresar a la web, completar los datos con su número de DNI, género (según figura en el documento) y distrito y resolver el captcha de seguridad antes de presionar el botón «Consultar».

Durante las elecciones, se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado y se implementará el sistema de Boleta Única de Sufragio.