Estudiantes de la escuela ProA participaron de una visita guiada al Aula Ambiental

El Aula Ambiental de Villa Carlos Paz continúa recibiendo a instituciones educativas en el marco de su programa de educación ambiental. La semana pasada, estudiantes y docentes de segundo año de la escuela ProA participaron de una visita guiada con actividades de interpretación, observación y aprendizaje en contacto con la naturaleza.

Durante el recorrido, los alumnos visitaron el sendero interpretativo del área protegida, el vivero de especies nativas y la biopiscina, además de participar en charlas sobre gestión de residuos, compostaje y huerta agroecológica.

El encuentro permitió también conocer la fauna autóctona de las sierras, destacando la importancia de conservar los ecosistemas locales y promover hábitos sostenibles. Desde el equipo del Aula Ambiental, agradecieron la participación de la escuela y resaltaron el compromiso de los jóvenes con el cuidado del ambiente.