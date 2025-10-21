La historia viral de la mujer que bostezó fuerte y quedó al borde de la muerte

Una mujer de 36 años se convirtió en la protagonista de una historia viral que sorprende al mundo. Se trata de Hayley Black, de 36 años y madre de tres hijos, quien sufrió la rotura de dos vértebras del cuello tras un fuerte bostezo. El hecho ocurrió en el Reino Unido y la chica quedó al borde de la muerte, pero logró sobrevivir.

Según contó al diario inglés The Sun, estaba preparando el desayuno para sus tres hijos cuando bostezó con fuerza y sintió una descarga eléctrica en todo su cuerpo. «Instintivamente, bostecé y me estiré, e inmediatamente sentí una descarga eléctrica. Supe al instante que algo iba terriblemente mal. Mi marido me dijo: ‘Son las cinco de la mañana, no has hecho nada, estás bien’. Pero le insistí: ‘Tenés que llamar, algo va muy mal’»; reveló Hayley.

Minutos después, quedó paralizada por el dolor.

Cuando llegó al hospital, su caso sorprendió a los médicos que le suministraron analgésicos. Hayley sentía un dolor tan fuerte que intentó golpear su cabeza para perder el conocimiento y horas más tarde, los estudios revelaron que se le habían roto dos vértebras del cuello y se habían desplazado hacia la médula espinal. Le dieron un 50% de posibilidades de sobrevivir a la operación.

Sin embargo, la vida le regaló una segunda oportunidad. Tras haber pasado meses en silla de ruedas, aprendió a caminar nuevamente y logró recuperarse.