La Torre Alicia brilló de rosa en el cierre provincial por la lucha contra el cáncer de mama

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, encabezó el acto de cierre del programa “Córdoba Rosa” en Villa Parque Siquiman, como parte del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El encuentro se desarrolló este lunes en el predio La Josefina, a los pies de la emblemática Torre Alicia, que fue iluminada de color rosa como símbolo de esperanza, unión y prevención.

Vecinas y vecinos participaron de una caminata simbólica, clases de zumba, charlas de sensibilización, capacitaciones y espectáculos artísticos, además de acceder a controles de salud e información preventiva, brindados por equipos provinciales y organizaciones locales.

Prunotto estuvo acompañada por el jefe comunal Mario Sariago, la directora general de Desarrollo Regional Sostenible de la Unicameral, Leticia Allocco, y otras autoridades locales. En su mensaje, destacó el compromiso provincial con la salud pública:

“Cada lazo rosa que se entrega, cada charla, cada caminata, es una oportunidad para salvar vidas. Córdoba Rosa no es solo una campaña, es un mensaje de amor propio, de acompañamiento y de fortaleza compartida. Prevenir es cuidarnos entre todos”, expresó.

La jornada culminó con la iluminación de la Torre Alicia y un cierre musical a cargo de Sil Giuliano, en un ambiente de emoción y compromiso colectivo.

El programa Córdoba Rosa continuará recorriendo distintas localidades de la provincia, reforzando el mensaje de detección temprana y cuidado integral de la salud como pilares del bienestar de las mujeres cordobesas.