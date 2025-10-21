Milei encabezó una caravana en Córdoba y pidió no volver al "populismo kirchnerista"

A cinco días de las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei recorrió este martes las calles de Córdoba en un acto de campaña acompañado por militantes libertarios, su hermana Karina Milei y el candidato a diputado nacional Gonzalo Roca. La actividad se desarrolló en el centro de la ciudad y en el barrio Nueva Córdoba, donde el mandatario fue recibido por una multitud de simpatizantes.

Milei llegó al lugar a bordo de una camioneta negra Toyota y, tras avanzar por Ituzaingó y San Lorenzo, subió a la caja de otra camioneta para saludar a los militantes. En la caminata también estuvieron presentes el influencer Iñaki Gutiérrez y el cineasta oficial Santiago Oría, quienes acompañaron al presidente durante el recorrido.

En la zona de la excárcel de Mujeres, Milei ofreció un breve discurso con megáfono, replicando el formato utilizado en sus recientes actos en Tucumán y Santiago del Estero. “Sacamos de la pobreza a doce millones de argentinos, terminamos con los piquetes y estamos combatiendo la inseguridad”, expresó, mientras los presentes aplaudían y entonaban cánticos de apoyo. Además, convocó a los cordobeses a respaldar a Gonzalo Roca el próximo domingo: “Me alegra volver a Córdoba; me acompañaron en 2023 y hoy les pido que apoyen a Roca”.

El evento contó con un amplio operativo de seguridad, con presencia de Gendarmería, vallados y desvíos de tránsito para garantizar el orden. Al mismo tiempo, movimientos de izquierda realizaron una contramarcha en la zona del Patio Olmos, donde se concentraron para manifestar su rechazo al acto.