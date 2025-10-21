Ráfagas, granizo y lluvias fuertes: precaución en rutas de Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por vientos y tormentas para esta noche en gran parte del territorio provincial.

Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con caída de granizo, abundante agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Desde las autoridades se recomendó circular con precaución, evitar zonas anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.