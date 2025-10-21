Reunión entre la Hotelera y la Policía de cara a la temporada de verano

Villa Carlos Paz. De cara a lo que será la temporada de verano, se llevó adelante una reunión entre la Asociación Hotelera Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) y las autoridades policiales de la Departamental Punilla Sur con la intención de coordinar metodologías de trabajo conjunto a través de diferentes dispositivos de comunicación.

La presidenta de ASHOGA, Carolina Sacilotto, expresó: "Receptamos una preocupación por la seguridad en la antesala de la temporada, donde esperamos muchos turistas; hablamos con las autoridades policiales. Nosotros tenemos la responsabilidad de tener establecimientos abiertos las 24 horas los siete días de la semana con turistas. Hemos mantenido esta reunión que busca un compromiso de colaboración, un contacto directo, cercano e inmediato con la Policía".

Por su parte, el Crio. Inspector Hernán Guayanes, director a cargo de la Departamental Punilla, señaló: "Estamos comprometidos con los vecinos y la Asociación Hotelera; sabemos que implementar las técnicas y estrategias para la prevención es muy importante dada la temporada de verano. Hemos coordinado toda la comunicación y canales con medidas preventivas".

Finalmente, el Crio. Inspector Andrés Aguirre, jefe de Inspección Zona N° 1, afirmó que: "Estas reuniones son para ver cómo nos encontramos con el sector hotelero, gastronómico, y ante este planteamiento tenemos que tener una antesala que nos sirva para saber qué necesita la sociedad. A partir de ahí vamos a ver qué personal se va a solicitar. Hemos tenido una muy buena reunión donde se han planteado situaciones y el jefe de la Brigada de Investigaciones también estuvo presente escuchando las necesidades, resultando una buena reunión".