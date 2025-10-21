Tanti selló un acuerdo educativo para unir escuelas y comunidad

En un acto celebrado el jueves pasado, la Municipalidad de Tanti formalizó la creación de la Coordinación Local de Educación, un espacio de articulación entre el municipio, las instituciones educativas y los organismos provinciales, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo local y generar políticas conjuntas.

El evento estuvo presidido por el intendente Emiliano Paredes y contó con la participación de Nora Bedano, secretaria de Fortalecimiento Educativo Territorial, representantes de la Universidad Popular Tanti “Dr. Raúl Alfonsín”, y autoridades de diferentes establecimientos de la localidad.

Firmaron el acta representantes del Bachiller con Formación Profesional en Organización de Operaciones Hoteleras, CENI Domingo Faustino Sarmiento, Escuela Domingo Faustino Sarmiento, Escuela Coronel José Francisco Javier Díaz, Instituto San José, e IPETyM N°84 Jorge Vocos Lescano.

Durante el acto, se destacó el valor simbólico de esta iniciativa: “Este acto no es solo una firma, es una alianza entre quienes enseñan, quienes acompañan y quienes sueñan con un Tanti que crece desde su gente”, expresó uno de los oradores.

La Coordinación Local de Educación busca consolidar una red participativa, con identidad propia y compromiso colectivo, para que la educación sea el eje integrador del desarrollo comunitario.