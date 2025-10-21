Una mujer dio a luz en su casa con ayuda de la Policía

Un emotivo episodio se vivió este lunes en barrio El Quebracho, en la ciudad de Córdoba, donde una mujer dio a luz a su bebé en su vivienda con la ayuda de la Policía de Córdoba.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 en una casa ubicada sobre calle Juan Bautista Charlone al 5500. Ante el inminente nacimiento, la mujer se comunicó con la línea de emergencias 911. Desde allí, una operadora brindó contención y las instrucciones necesarias para asistir el parto, mientras se enviaba un móvil policial al lugar.

Minutos después, personal del Comando de Acción Preventiva arribó a la vivienda y colaboró con la parturienta durante el nacimiento del bebé. Gracias a la rápida intervención y la coordinación entre la operadora y los efectivos, el parto se desarrolló con éxito.

Una vez concretado el nacimiento, madre e hijo fueron trasladados en una ambulancia a la Maternidad Provincial, donde los profesionales médicos confirmaron que ambos se encontraban en buen estado de salud y permanecían bajo observación.