¿Vuelve el frío y la nieve?: el pronóstico para las sierras de Córdoba

El pronóstico anticipa el ingreso de un frente frío a las sierras de Córdoba que estaría acompañado de tormentas, vientos fuertes y hasta la posibilidad de que haya nevadas en las Altas Cumbres. Si bien los primeros días de la semana arrancaron con temperaturas primaverales, lo cierto es que se viene un cambio brusco de tiempo que alcanzará también a la ciudad de Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla.

Las condiciones climáticas irán cambiando de forma rotunda hacia el viernes 24 de octubre con ráfagas que podrían alcanzar hasta 85 kilómetros por hora y que harán descender la temperatura hasta 25 grados. Sin embargo, el frío se hará sentir con intensidad hacia el sábado y domingo, con máximas de 20 grados y mínimas de 8 grados.

Los especialistas coinciden en que las lluvias llegarían entre martes y miércoles y afectarían principalmente el centro y sur de la provincia, aunque también existe cierta probabilidad de que caiga aguanieve en la zona serrana.

Se estima que el lunes de la próxima semana, la máxima no superaría los 16 grados.