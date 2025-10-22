Alerta por vientos y tormentas en el sur provincial

Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por la llegada de tormentas de variada intensidad que afectarán al sur de la provincia durante la madrugada de este miércoles.

Según el organismo, se espera la ocurrencia de precipitaciones localmente fuertes, con posible caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar zonas anegadas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.