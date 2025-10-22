Así se renueva el Diquecito de Tanti: mejoras, mantenimiento y nueva fachada

La Municipalidad de Tanti informó que avanzan las obras de refacción y puesta en valor del Diquecito, uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.

Los trabajos comprenden la reparación del techo, mejoras en el interior y en la fachada, además de tareas de mantenimiento general que buscan optimizar la infraestructura y garantizar un entorno más seguro, funcional y confortable para los visitantes y el personal que trabaja en el lugar.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es preservar y embellecer los espacios públicos, fortaleciendo la identidad turística y comunitaria de Tanti. “Seguimos apostando al mantenimiento y embellecimiento de nuestros lugares emblemáticos, porque forman parte del patrimonio natural y social de nuestra comunidad”, expresaron desde la administración local.