Carlos Paz: Marcharon por Diego y apuntaron contra el policía detenido

Una movilización se realizó esta tarde por las calles de Villa Carlos Paz para reclamar justicia por Diego Pérez, el joven que perdió la vida el sábado pasado en un accidente fatal ocurrido en la Avenida San Martín. Familiares, amigos y vecinos se congregaron en la Plaza del Avión (donde recibieron el acompañamiento de la madre de Franco Amaya) y reclamaron que haya una condena ejemplar para el policía Fernando Reynoso, detenido e imputado por el choque.

Minutos después, se hizo una movilización hasta la sede de la Departamental Punilla.

El siniestro se produjo el sábado pasado alrededor de las 9:30 horas cuando el Volkswagen Gol conducido por la víctima fue embestido por otro vehículo Volkswagen Gol en el que se desplazaba el efectivo policial acompañado por dos personas.

Pérez falleció en el lugar, mientras que los ocupantes del otro rodado fueron trasladados al Hospital Gumersindo Sayago.

La causa es instruida por la justicia y el policía fue imputado por homicidio culposo agravado. En ese sentido, la familia de la víctima asegura que el uniformado fue responsable del hecho y asegura que estaba alcoholizado (que había estado bebiendo durante la madrugada en la zona de la costanera y cruzó un semáforo en rojo a toda velocidad.

«Hoy nos convocamos para pedir justicia, solo justicia por mi hijo. Le quitaron la vida un policía, de una forma cruel. Queremos que esto no quede como tantos otros casos en Carlos Paz»; expresó el padre de Diego.

«Mi hijo tenía 25 años, una hija, una familia, un futuro enorme. Trabajaba, soñaba, tenía proyectos. No era un chico de problemas. Era querido por todos. Pero se cruzó con alguien que no tuvo conciencia al volante, alguien que —siendo policía— juró cuidar y terminó matando. Es un asesino al volante»; aseguró ante los presentes.