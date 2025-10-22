Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) difundió el cronograma de pagos correspondiente a este miércoles 22 de octubre para las distintas prestaciones sociales. Entre ellas se incluyen las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras asistencias económicas.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

-Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

Asignación por Embarazo:

-Documentos terminados en 8: miércoles 22 de octubre.

Desempleo Plan 1:

-Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):

-Primera Quincena: todos los documentos del jueves 9 de octubre al lunes 10 de noviembre.

-Segunda Quincena: todos los documentos del lunes 20 de octubre al lunes 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

-Todos los documentos: del miércoles 8 de octubre al lunes 10 de noviembre.