Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en el mes de noviembre

Tras el último aumento, se conoció cuánto cobrarán las empleadas domésticas en noviembre. Mientras se aguarda una nueva negociación paritaria, los haberes se mantendrán con los mismos valores del último mes con actualización salarial.

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) precisó además que los valores varían según la modalidad de contratación —por hora o mensual— y según si la trabajadora habita en el domicilio del empleador.

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales con un mismo empleador y cobran con retiro, la hora quedó en $3.052,99 y en $3.293,99 por hora sin retiro. En tanto, quienes cumplen 24 horas o más semanales bajo modalidad mensual y cobran con retiro percibirán $374.541,36 por mes y sin retiro, un total $416.485,63 por mes.

Los valores informados corresponden únicamente al sueldo básico.