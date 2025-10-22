Cuesta Blanca: comunas y vecinos restauraron el servicio de agua del colegio Pagliari

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, expresó su agradecimiento a todos los que participaron de manera solidaria en la reconstrucción del sistema de agua potable del Colegio Ingeniero Arturo Pagliari, afectado por el incendio forestal que días atrás se inició en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y alcanzó las inmediaciones del establecimiento educativo.

El trabajo conjunto reunió a trabajadores comunales y municipales de Cuesta Blanca, San Antonio e Icho Cruz, además de docentes, padres y vecinos, que se sumaron de forma solidaria y desinteresada para restablecer el servicio en el colegio.

Desde la comuna destacaron que la colaboración entre instituciones y la comunidad permitió recuperar rápidamente la provisión de agua, garantizando las condiciones básicas para el normal funcionamiento escolar.