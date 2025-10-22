El Defensor del Pueblo dictará un nuevo taller gratuito de alfabetización digital

El Defensor del Pueblo de Córdoba lanzó una nueva edición del taller “Clic a Clic”, destinado a personas mayores que buscan adquirir habilidades digitales básicas para desenvolverse en el uso de herramientas tecnológicas cotidianas.

En esta oportunidad, la capacitación estará centrada en el uso de la aplicación de Apross, con el fin de que los asistentes aprendan a realizar trámites y gestiones digitales de manera autónoma. El encuentro contará con capacitadores de la institución, quienes acompañarán el aprendizaje paso a paso.

El taller se llevará a cabo el martes 28 de octubre, a las 10, en el espacio Buró de la Cámara de Comercio de Córdoba.

Las inscripciones se pueden realizar por teléfono al 0800-777-0337, por Whatsapp al 351-5331770, o de forma presencial en la sede de Atención Ciudadana (Deán Funes 352).

Desde el organismo destacaron que esta iniciativa busca promover la inclusión digital y brindar herramientas para que las personas mayores ganen autonomía y confianza en el uso de las nuevas tecnologías.