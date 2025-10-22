Habrá cortes de luz este miércoles en Tanti y Villa Giardino

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que este miércoles 22 de octubre realizará tareas de mantenimiento y mejoras en el servicio eléctrico que requerirán interrupciones programadas del suministro en localidades del valle de Punilla.

En Villa Giardino, el corte se efectuará de 9:00 a 10:30, y afectará a los sectores Balcón de Punilla y La Punilla.

Por su parte, en Tanti, las tareas se desarrollarán de 14:00 a 17:45, alcanzando a los barrios Tanti Centro, Valle Verde, Flor Serrana, Mallín, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa García, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.

Desde la empresa recordaron que los horarios son aproximados y pueden variar por motivos operativos o climáticos. Se recomienda a los vecinos desconectar los artefactos eléctricos durante el corte y evitar realizar tareas de riesgo en las instalaciones domiciliarias mientras se normaliza el servicio.