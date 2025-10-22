Debido a una falla en la planta potabilizadora

Habrá un corte total de agua durante 48 horas en La Calera

La Municipalidad dictó el «Alerta Roja» y pidió a los vecinos que hagan un uso responsable.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
miércoles, 22 de octubre de 2025 · 10:35

Por una rotura en la planta potabilizadora, un corte de agua afectará durante 48 horas a los habitantes de La Calera. La empresa Colón y Punilla Agua y Saneamiento anticipó que las tareas de arreglo se extenderán por dos días y que se dispuso un operativo de emergencia junto a las autoridades locales.

La Municipalidad dictó el «Alerta Roja» y pidió a los vecinos que hagan un uso responsable de las reservas domiciliarias.

Además, se implementó un plan de contingencia para abastecer con camiones cisterna a hospitales, comisarías, cuarteles de bomberos y otros servicios fundamentales.

Para solicitar asistencia, se puso a disposición el número telefónico: (351)-5106669.

Más de
corte de agua La Calera 48 horas rotura

Comentarios