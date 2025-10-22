Se suspendió el tren que conecta Córdoba con Buenos Aires

Trenes Argentinos informó que se suspendió hasta nuevo aviso el tren que une Córdoba con Buenos Aires y Tucumán.

Se vieron paralizados los servicios de larga distancia y regionales por tareas de revisión solicitadas por el concesionario de vías y se desconoce cuándo se reanudarían las frecuencias.

Asimismo, se conoció que la medida afectará también al servicio regional Córdoba–Villa María.

Es importante destacar, que la noticia generó incertidumbre entre los usuarios y se recomienda a los pasajeros ingresar a los canales oficiales de la empresa Trenes Argentinos.