Hay incertidumbre entre los pasajeros

Se suspendió el tren que conecta Córdoba con Buenos Aires

Se vieron paralizados los servicios de larga distancia y regionales por tareas de revisión de las vías.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
miércoles, 22 de octubre de 2025 · 10:51

Trenes Argentinos informó que se suspendió hasta nuevo aviso el tren que une Córdoba con Buenos Aires y Tucumán.

Se vieron paralizados los servicios de larga distancia y regionales por tareas de revisión solicitadas por el concesionario de vías y se desconoce cuándo se reanudarían las frecuencias.

Asimismo, se conoció que la medida afectará también al servicio regional Córdoba–Villa María.

Es importante destacar, que la noticia generó incertidumbre entre los usuarios y se recomienda a los pasajeros ingresar a los canales oficiales de la empresa Trenes Argentinos.

Más de
trenes argentinos suspensión Córdoba Buenos Aires

Comentarios