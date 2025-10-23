Abre el segundo encuentro del proyecto “Valle entre letras” en Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso invita a la comunidad educativa y al público en general a participar del acto de apertura del Segundo Encuentro del proyecto “Valle entre letras”, que se realizará el viernes 24 de octubre a las 11:00 en la Escuela Capitán Juan de Zevallos, ubicada en Gobernador Núñez s/n.

El evento contará con la presencia del ministro de Educación de la Provincia, Dr. Horacio Ferreyra, quien acompañará esta nueva edición del programa que busca fortalecer los vínculos entre lectura, escritura y comunidad a través de actividades culturales y pedagógicas.

“Valle entre letras” promueve la participación de estudiantes, docentes y familias en espacios de encuentro donde la palabra y la creatividad son protagonistas, reafirmando el compromiso de la localidad con la educación y la cultura.